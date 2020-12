O delegado da Zona Franca, encargado do bando do Día da Constitución

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, desvelou este venres en rolda de prensa o nome do responsable de dar lectura ao bando no Día da Constitución, función que recae no delegado especial do Consorcio da Zona Franca de Vigo, David Regades.

Como cada ano, o Concello de Vigo organiza un acto institucional para conmemorar o 6 de decembro de 1978, xornada na que a cidadanía española ratificou en referendo o proxecto de Constitución hoxe en vigor. Este 2020, a celebración terá lugar no Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO) e adiántase a este sábado, 5 de decembro, segundo indicou Caballero, para non coincidir coa cerimonia do domingo do Parlamento de España.

Caballero adiantou que imperarán as “estritas medidas de seguridade Covid” e un aforo “moi reducido” no MARCO. Así, a administración local viguesa non cursou desta volta invitacións ao número habitual de colectivos, xa que este ano “non se pode”, manifestou o rexedor.