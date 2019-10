O DepoDesafío Tríatlon aprázase por mor da meteoroloxía O alcalde de Vigo e a presidenta da Deputación de Pontevedra enxalzan a cooperación interinstitucional como “nova forma de entender a acción política, neste caso deportiva, desde o entendemento”. Participarán no DepoDesafío Tríatlon 320 persoas e no Acuatlón, unha das actividades centrais do programa, medio centenar de nenas e nenos