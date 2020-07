O Deportivo baixa a Segunda B e o Lugo queda na segunda cun Juanfran invicto

A accidentada última xornada de Segunda División, no medio da polémica polo aprazamento do Deportivo-Fuenlabrada, propiciou o descenso matemático do ‘Depor’, sen xogar, así como do Numancia, mentres que Lugo e Albacete, que gañaron os seus partidos, lograron a permanencia e o Huesca o liderado e título de campión.

Todo cambiou cando, pouco antes do inicio da xornada, saltou a noticia de que se aprazaba o Dépor-Fuenlabrada debido a varios casos positivos de coronavirus no persoal fuenlabreña. O resto da xornada, por decisión de LaLiga e RFEF, seguiu con normalidade.

Sen xogar, sen poder facer nada, un histórico como o Deportivo da Coruña xogará a seguinte tempada en Segunda División B. Tamén o Numancia, a pesar da súa vitoria sobre o Tenerife (2-1), consumou o seu descenso á terceira categoría.

Por contra, o Lugo gañou ao Mirandés (2-1) con remontada incluída e dobrete de Cristian Herrera e gañouse a permanencia en Segunda. O mesmo fixo o Albacete, que gañou in extremis ao Cádiz no Carranza cun postremeiro gol de penalti de Mesa (0-1).

Un Cádiz que chegaba líder a esta última xornada e que perdeu a primeira praza nunha carambola. O campión desta Liga SmartBank será a SD Huesca, cun punto máis que o Cádiz grazas ao tropezo gaditano e a vitoria dos aragoneses no Molinón ante o Sporting (0-1), con gol de Cristo no minuto 73.

O Elxe colócase sexto, á espera do Deportivo-Fuenlabrada

En canto ao ‘Play- off’ de ascenso, haberá que esperar a ese partido aprazado entre Deportivo e Fuenlabrada. O ‘ Fuenla’, que non contaría con eses positivos por coronavirus, xogarase #ante un Dépor xa descendido o último billete de ‘Play- off’. Se gaña ou empata, o Fuenlabrada optará a xogar en Primeira División

Por contra, se perde en Riazor #ante un Deportivo que tente salvagardar a súa honra e orgullo, será o Elxe quen dispute ese ‘Play- off’ xunto a Zaragoza, Almería e Xirona. Os ilicitanos fixeron o seu parte do traballo e gañaron na casa ao Oviedo (2-1) con gol final de Pere Milla.

Lugo

O adestrador do Lugo, Juanfran García, afirmou tras lograr a permanencia do equipo en LaLiga SmartBank que “os xogadores o han conseguido todo e é momento de gozar”.

Juanfran fíxose cargo do equipo a seis xornadas do final, gañou catro e empatou seis e acaba a tempada invicto e co Lugo na categoría de prata.

“É un momento de gozar, sobre todo os que estivemos en primeira liña, como xogadores e corpo técnico. As sensacións son positivas todas desde o primeiro día”, declarou en rolda de prensa.

O técnico lembrou que “o primeiro día” fíxolles ver “aos rapaces o que eran capaces de facer” e repasou a súa traxectoria como futbolista porque pasou “por moitas situacións destas”.

“Tiñan que asumir a realidade da situación, os rapaces entregárono todo, puidéstelo ver en todos os partidos. Os xogadores conseguírono todo. Díxenllo no vestiario”, apuntou.

Aos xogadores tamén lles transmitiu que “o imposible só pódese facer posibles se un cre e quere”.

Maradona, ‘partícipe’ da salvación do Lugo

Unha das grandes anécdotas do día tivo como protagonista a nin máis nin menos que Diego Armando Maradona. Segundo desvelou Juanfran, o Peluxe enviou un vídeo de apoio ao persoal do CD Lugo antes do decisivo encontro ante o Mirandés.

A cambio, o histórico astro arxentino só pediu que lle enviasen unha camiseta do equipo.