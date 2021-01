O desemprego entre os xornalistas aumentou un 25% ao remate do 2020 Os datos do Servicio de Emprego Público Estatal correspondentes a decembro de 2020 recollen un 25% máis de xornalistas parados rexistrados fronte ao mesmo mes do ano anterior, con especial incidencia entre as mulleres. Mesmo sen reflectiren todos os casos de profesionais en desemprego, as estatísticas mostran como a crise da Covid-19 afectou laboralmente á profesión xornalística.