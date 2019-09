O desxeo e o quecemento dos océanos afectarán a mil millóns de persoas, segundo o novo informe da ONU

O novo informe do IPCC sobre Océanos e Criosfera (as zonas xeadas do planeta), elaborado por máis de 100 científicos de 80 países diferentes, é a investigación máis completa ata o momento sobre os impactos do cambio climático nos ecosistemas oceánicos, costeiros, polares e de montaña, e as comunidades humanas que dependen deles. Este documento científico deixa claro que estes cambios serán irreversibles incluso se o clima estabilízase. Por exemplo, as especies polares dependentes do xeo, como as morsas e os pingüíns, estarán cada vez máis ameazadas a medida que o seu hábitat vaia desaparecendo.

Con todo, o informe apunta que aínda estamos a tempo de reducir as peores ameazas recortando drasticamente as emisións. Desta maneira, aumentarían as posibilidades dunha mellor adaptación para a natureza e as persoas.

Este informe publícase tras a celebración o pasado luns do Cume de Acción Climática en Nova York, onde os países que máis emiten do planeta non puideron responder o chamamento do Secretario Xeral da ONU de fixar metas e plans ambiciosos e concretos para reducir aínda máis as súas emisións.

“Os líderes deben actuar agora para garantir un futuro para o planeta. É necesario investir en reducir drasticamente as emisións de gases de efecto invernadoiro e aumentar significativamente os fondos para a resiliencia e a adaptación”, declarou Stephen Cornelius, asesor xefe de Cambio Climático de WWF.

Peter Winsor, director do Programa Ártico de WWF, sinala: “O desxeo sen precedentes das capas de xeo e glaciares de Groenlandia e a Antártida é o maior responsable do aumento global do nivel do mar. Aínda podemos salvar partes da nosa criosfera, pero debemos actuar agora. Os compromisos actuais dos gobernos para combater o cambio climático son inadecuados. Os catro millóns de persoas que viven no Ártico enfróntanse á desaparición das súas fontes de alimentos e á loita para evitar que os seus fogares desaparezan no océano. As rexións polares, a súa poboación e especies dependen de nós para actuar agora”.

“Co quecemento do océano e o impacto nas pesqueiras, estímase que para 2050, mil millóns de persoas que habiten nas zonas costeiras estarán en risco. Esta situación podería conducir a unha migración a gran escala”, sinala Heike Vesper, directora de conservación mariña de WWF-Alemaña.

“Os ecosistemas costeiros como os manglares e as marismas poden ser parte da solución xa que actúan como unha barreira de protección fronte ao clima extremo e a erosión costeira, ademais de absorber carbono”, puntualizou a especialista.

Stuart Orr, coordinador do programa de auga doce de WWF advirte de que “o desxeo dos glaciares de montaña limitará o acceso á auga, así como a produción de alimentos, a xeración de enerxía e as actividades económicas ao longo de sistemas fluviais enteiros, e condenará á extinción a moitas especies”.

Algúns datos

• Os especialistas alertan de que o aumento global do nivel do mar é 2,5 veces máis rápido que hai unha década, debido principalmente ao desxeo dos glaciares e as capas de xeo. Mentres, a capa de xeo de Groenlandia está a perder ao redor de 287 gigatoneladas de xeo por ano, é dicir, o equivalente ao peso de aproximadamente 50.000 pirámides de Giza.

• O quecemento dos océanos é outro dos grandes riscos mencionados polo informe. Os especialistas estiman que para o ano 2100 é moi probable que o océano se quente de 2 a 4 graos, o que terá un grave impacto sobre a produción pesqueira.

• Doutra banda, os glaciares do Cáucaso, Europa Central ou os Andes tamén se verán afectados. O documento sinala que os glaciares de montaña perderán polo menos un quinto da súa masa para finais de século. Este desxeo impactará no acceso á auga, a produción de alimentos, a pesca de auga doce, a xeración de enerxía e as actividades económicas ao longo destes sistemas fluviais, particularmente para as comunidades xa vulnerables.