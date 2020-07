O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a ampliación das axudas dirixidas aos concellos galegos para a promoción da igualdade

O聽Diario Oficial de Galicia聽publica hoxe a resoluci贸n pola que se ampl铆a a dotaci贸n orzamentaria das axudas destinadas 谩s entidades locais galegas para a promoci贸n da igualdade, que con esta ampliaci贸n de 215.051 euros acadan un investimento total de 6,6 mill贸ns de euros.

C贸mpre lembrar que esta li帽a de axudas xa contemplaba que o orzamento inicial m谩ximo de 6,3 mill贸ns de euros poder铆a verse ampliado se fose necesario en funci贸n do volume de solicitudes recibidas.

En concreto, ampl铆anse as axudas ao programa de fomento da conciliaci贸n da vida persoal, laboral e familiar. A cont铆a var铆a as铆 dos 800.000 euros iniciais ata 1 M鈧. Tr谩tase dunha das catro li帽as desta orde dirixida a programas que permitan fomentar a corresponsabilidade entre mulleres e homes a trav茅s de medidas que aposten pola conciliaci贸n da vida persoal, laboral e familiar. Polo momento, xa se beneficiaron destas axudas 77 entidades locais galegas, segundo a resoluci贸n publicada no DOG o pasado venres.

A trav茅s destas axudas ap贸ianse outras d煤as li帽as, tam茅n cofinanciadas polo Fondo Social Europeo: unha dirixida 谩 promoci贸n da igualdade entre mulleres e homes e de prevenci贸n e tratamento da violencia de x茅nero que chegou a 50 entidades locais; e outra para o funcionamento dos 82 Centros de Informaci贸n 谩s Mulleres (CIM) da comunidade.

As subvenci贸ns para a posta en marcha de promoci贸n da igualdade e prevenci贸n de violencia de x茅nero incl煤en a posta en marcha de acci贸ns orientadas a mellorar a situaci贸n das mulleres v铆timas de violencia de x茅nero, das s煤as fillas e fillos e das persoas delas dependentes, as铆 como actuaci贸ns para loitar contra a explotaci贸n sexual.

Pola s煤a banda, os CIM reciben apoio para a contrataci贸n que permitan cubrir postos de direcci贸n, asesoramento xur铆dico, atenci贸n psicol贸xica, axentes de igualdade ou de fomento do traballo en rede e de dinamizaci贸n do territorio con enfoque de x茅nero, co obxectivo de reforzar a atenci贸n a mulleres en situaci贸n de especial vulnerabilidade.

A orde de axudas conta ademais cunha cuarta li帽a destinada a acci贸ns de sensibilizaci贸n, informaci贸n e difusi贸n sobre igualdade e prevenci贸n da violencia contra as mulleres enmarcase no desenvolvemento en Galicia das medidas ao abeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de X茅nero, da que se beneficiaron 124 entidades locais.