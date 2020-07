O Dicionario da Real Academia Galega segue a incorporar voces da pandemia e engade novas acepcións de ‘gromo’ e ‘repunta’

O Seminario de Lexicograf铆a da Real Academia Galega acordou incorporar ao Dicionario novas entradas e acepci贸ns relacionadas co vocabulario da pandemia de coronavirus. Entre elas figuran as soluci贸ns聽gromo聽para denominar a aparici贸n s煤bita dunha enfermidade epid茅mica entre a poboaci贸n dun determinado lugar; e mais聽repunta聽para se referir 谩 nova aparici贸n de algo, especialmente dunha enfermidade epid茅mica nun lugar en que xa estaba controlada ou en v铆as de desaparici贸n. A 煤ltima actualizaci贸n do聽Dicionario, visible dende hoxe, incorpora ademais outras voces cient铆ficas que irromperon na linguaxe coti谩 por mor da pandemia como聽triaxe,聽got铆cula,聽polimerase聽ou聽c谩pside.

A palabra聽gromo聽designa orixinalmente o pequeno vulto que lles sae aos vexetais no talo ou nas p贸las e que se vai transformando en novas p贸las, follas ou flores, tam茅n denominado en galego聽abrocho, bota, bot贸n rebento聽ou聽xema. A recomendaci贸n da voz gromo para se referir 谩 “primeira manifestaci贸n ou aparici贸n de algo”, de forma xen茅rica, e especialmente 谩 “aparici贸n s煤bita dunha enfermidade epid茅mica entre a poboaci贸n dun determinado lugar” realizouse tendo en conta non s贸 a s煤a coincidencia coas principais motivaci贸ns sem谩nticas das linguas rom谩nicas do contexto ib茅rico, que establecen un paralelismos entre a aparici贸n de doenzas como a covid-19 co agromar das plantas; sen贸n tam茅n pola s煤a clar铆sima galeguidade; por estar documentada no sentido bot谩nico xa dende o s茅culo XIV; polo enorme uso literario e noutros textos de car谩cter culto dende o s茅culo XIX; pola gran vitalidade que segue a posu铆r na fala e polas facilidades que ofrece para ampliar, de ser necesario, a s煤a familia l茅xica. Esta conta xa co verbo聽agromar, cuxa entrada se enriquece coa acepci贸n “manifestarse de forma repentina” cando se refire a unha doenza.

O coordinador do Seminario de Lexicograf铆a,聽Manuel Gonz谩lez, explica con detalle as motivaci贸ns desta escolla na Tribuna de academia.gal, onde repasa as soluci贸ns doutras linguas rom谩nicas coma o portugu茅s, o castel谩n, o catal谩n, o franc茅s ou o italiano. O acad茅mico exp贸n no mesmo artigo as raz贸ns da soluci贸n聽repunta聽para se referir 谩 nova aparici贸n dunha enfermidade epid茅mica nun lugar en que xa estaba controlada ou en v铆as de desaparici贸n. Ademais de incorporar este significado, na entrada de聽repunta聽mellorouse a redacci贸n da acepci贸n referida 谩 subida ou aumento que experimenta un feito ou proceso.聽Repunta聽denomina tam茅n tradicionalmente o comezo da suba da marea e a punta ou cabo de terra m谩is sa铆nte ca outros inmediatos.

A Real Academia Galega xa incorporou o pasado mes de maio ao seu Dicionario outras voces relacionadas coa pandemia como聽covid-19,聽coronavirus,聽desconfinamento聽ou聽desescalada. Desta volta entran tam茅n聽triaxe,聽got铆cula,聽c谩pside,聽reservorio聽e聽polimerase, termo que saltou dos laboratorios 谩 r煤a pola xeneralizaci贸n da t茅cnica de reacci贸n en cadea da polimerase (PCR, polas s煤as siglas en ingl茅s) para diagnosticar o coronavirus. Compl茅tanse ademais as entradas de letalidade e mortalidade coas expresi贸ns聽taxa de letalidade聽e聽taxa de mortalidade; e eng谩dense outros termos do vocabulario m茅dico como聽antitusivo聽ou聽antitus铆xeno,聽axeusia,聽hipoxeusia聽ou聽frotis.