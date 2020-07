O director da Agacal pon de relevo a calidade das augardentes e licores tradicionais de Galicia na presentación dun ciclo que combinará catas con pezas musicais

O director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), Manuel Rodríguez, clausurou este mediodía a presentación do ciclo “Orujo de Galicia, los 5 elementos” que promove o Consello Regulador das Indicacións Xeográficas das Augardentes e Licores Tradicionais para poñer de relevo a calidade destes destilados combinando catas con pezas musicais.

O responsable da Agacal puxo en valor esta iniciativa, que se levará a cabo entre o 17 de xullo e o 20 de agosto nas cidades da Coruña e Santiago, na localidade pontevedresa do Grove, na ourensá de Leiro e na lucense de Chantada. Así, cada unha das sesións tomará como fío condutor un dos cinco elementos e levaranse a cabo catas comentadas complementadas con composicións musicais inspiradas nestes destilados.

Na súa exposición, Manuel Rodríguez non só destacou a calidade e o selo distintivo que ostentan estes produtos, senón tamén o seu estreito vínculo co territorio. Deste xeito, destacou a oportunidade que brindará este ciclo para dar a coñecer as características que diferencian as augardentes e licores galegos con indicativo de orixe.