O DOG publica a aprobación do proxecto para eliminar un treito de concentración de accidentes na estrada PO-551, en Domaio, no concello de Moaña

A Conseller铆a de Infraestruturas e Mobilidade publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) a aprobaci贸n do expediente de informaci贸n p煤blica e do proxecto construtivo para eliminar un tramo de concentraci贸n de accidentes na estrada PO-551, en Domaio, no Concello de Moa帽a.

A informaci贸n relativa a este anuncio pode ampliarse a trav茅s do seguinte enlace ao DOG:聽https://bit.ly/31qR2l3.

Esta intervenci贸n conta cun orzamento de case 570.000 euros, dos que preto de 78.000 euros se corresponden co importe das expropiaci贸ns.

Actuarase no tramo comprendido entre os puntos quilom茅tricos 27+760, no paso de pe贸ns da traves铆a de Meira 谩 altura do centro de sa煤de, e o 32+670, na intersecci贸n coa v铆a provincial EP-1103, 谩 sa铆da de Domaio.

Os traballos previstos centraranse na mellora de intersecci贸ns como a da 谩rea recreativa da Cerradi帽a ou a do porto de Domaio, na que se executar谩 una glorieta. Esta 煤ltima permitir谩 os xiros en condici贸ns seguras nese punto e contribuir谩 ao calmado do tr谩fico.

Tam茅n se acondicionar谩n os pasos de pe贸ns, con sinalizaci贸n intelixente para facilitar a s煤a percepci贸n. As铆, instalaranse sinais verticais luminosas e puntos de luz espec铆ficos para o seu alumeado con detectores de presenza de pe贸ns. Ademais limitarase o aparcadoiro nos 10 metros anteriores para aumentar a s煤a visibilidade.

O proxecto contempla a construci贸n de dous novos pasos de pe贸ns, un no punto quilom茅trico 29+225, xunto 谩 parada de bus, e outro no 29+540, para o cruzamento dunha futura senda. As obras tam茅n mellorar谩n o paso de pe贸ns da traves铆a de Meira, fronte ao centro de sa煤de.

Renovaranse as barreiras de seguridade e reporanse alg煤ns sinais verticais, que ser谩n substitu铆dos por outros de maior retroreflectancia co fin de facilitar a percepci贸n da estrada en horario nocturno. Tam茅n se colocar谩n bandas transversais de alerta 谩 entrada da traves铆a de Domaio desde Rande.

Achegas incorporadas ao proxecto

A Xunta, tras a an谩lise das alegaci贸ns presentadas, incorporou no proxecto a posibilidade de xirar 谩 esquerda no punto quilom茅trico 31+630 desde a estrada PO-551 para acceder 谩 estrada provincial EP-1103.

Ademais, na contorna da nova glorieta proxectada no punto quilom茅trico 31+580, ampliarase o ancho da beirarr煤a anexa 谩 edificaci贸n existente na marxe dereita.

C贸mpre precisar que durante a execuci贸n da obra e de acordo cos criterios de funcionamento da estrada, determinarase o punto exacto m谩is adecuado para situar o cruzamento peonil no p.q. 31+920.

Este proxecto tam茅n est谩 a coordinarse coa execuci贸n dunha senda peonil e ciclista na estrada PO-551, no treito entre A Moureira e Palm谩s.

No seguinte plano am贸sase a glorieta prevista no acceso ao porto de Domaio.