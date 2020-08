O DOG publica a convocatoria de eleccións para a renovación do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Mexillón de Galicia

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a orde da Conseller铆a do Mar pola que se convocan as elecci贸ns para a renovaci贸n dos 贸rganos de goberno do Consello Regulador da Denominaci贸n de Orixe Protexida (DOP) Mexill贸n de Galicia. As elecci贸ns ter谩n lugar, segundo o calendario establecido, o s谩bado 14 de novembro.

Nestes comicios elixiranse un total de 12 vogais do Consello que 谩 s煤a vez decidir谩n quen ser谩n o presidente e os vicepresidentes do organismo. Destes vogais, seis son en representaci贸n do subsector produtor e seis das empresas comercializadoras (tres correspondentes aos centros de depuraci贸n e/ou expedici贸n de mexill贸n fresco e tres 谩s empresas de transformaci贸n).

A orde establece que poder谩n ser electores as persoas f铆sicas ou xur铆dicas que, antes da entrada en vigor da convocatoria, estean debidamente inscritas e con actividade nalg煤n dos censos do Consello Regulador, non carezan do dereito de sufraxio activo consonte ao disposto pola normativa de r茅xime electoral xeral e non fosen sancionados con car谩cter firme coa suspensi贸n da s煤a inscrici贸n no rexistro correspondente.

Ser谩n elixibles como vogais do organismo aquelas persoas f铆sicas ou xur铆dicas que re煤nan os requisitos para seren persoa electora e que non estean afectadas polas causas de inelixibilidade previstas na normativa de r茅xime electoral xeral.

O censo electoral ser谩 elaborado pola Comisi贸n Electoral e estar谩 constitu铆do por todas e cada unha das persoas titulares inscritas e con actividade nos rexistros do Consello Regulador. A s煤a estrutura estar谩 conformada polo censo do subsector produtor, constitu铆do polos titulares de bateas inscritas no Rexistro de Bateas do Consello Regulador, o censo do subsector da comercializaci贸n de mexill贸n en fresco, integrado polas persoas inscritas no Rexistro de Centros de Depuraci贸n/Expedici贸n, e o censo do subsector da transformaci贸n, composto polo integrantes do Rexistro de Centros de Transformaci贸n.

En canto ao calendario electoral, a campa帽a iniciarase 谩s 00.00 horas do d铆a h谩bil posterior ao de proclamaci贸n definitiva de candidaturas e finalizar谩 谩s 24:00 horas do s茅timo d铆a de campa帽a. A votaci贸n realizarase entre as 11:00 horas e as 17:00 horas do primeiro s谩bado posterior ao d铆a de finalizaci贸n da campa帽a electoral. A continuaci贸n, no segundo d铆a h谩bil posterior ao da votaci贸n, a Xunta Electoral proceder谩 谩 proclamaci贸n provisional dos vogais electos. Para a asignaci贸n de vogal铆as aplicarase o sistema proporcional directo.

Na mesma xornada de proclamaci贸n definitiva dos vogais sa铆dos do resultado dos comicios convocarase o pleno do Consello Regulador co obxectivo de que se poida celebrar nos seguintes d铆as a sesi贸n de constituci贸n do pleno, na que se elixir谩n por maior铆a aos representantes do organismo que exercer谩n a partir dese momento os cargos de presidente e vicepresidentes.