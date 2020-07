O Efecto PO2 incorpora a Gómez Noya á súa campaña de promoción

Que far谩 o campi贸n do mundo de tr铆atlon, Javier G贸mez Noya, nunha cama na metade da praza de Espa帽a? Pois un efecto鈥 Efecto PO 2 . A campa帽a de Promoci贸n da cidade que dirixe Anabel Gul铆as contin煤a a s煤a andaina, e desta conseguiu a participaci贸n do triatleta que colaborou no segundo dos microv铆deos cos que a concellar铆a pretende explicar como o espazo p煤blico 茅 a continuidade dos domicilios dos pontevedreses. 脡 dicir, amosar que nas r煤as de Pontevedra estase #comonacasa.

A peza darase a co帽ecer este venres e est谩 enmarcada dentro da campa帽a de promoci贸n e difusi贸n da marca cidade Efecto PO 2 聽que amosa un estilo de vida e de respecto polo medio e pola sa煤de das persoas que ten en Pontevedra un singular exemplo.

O primeiro microv铆deo desta serie recoll铆a a unha veci帽a da cidade que logo de estar lendo tranquilamente no sal贸n da s煤a casa, quedaba cuns amigos para ir ao teatro. E as铆, sa铆a do sal贸n directamente 谩 praza da Ferrar铆a.

Estas acci贸ns complementan outras xa realizadas como as pintadas de r煤a -CO2 +PO2 que se poden ver en dez puntos diferentes da cidade, e que permite facer un pequeno xogo: canto m谩is se pise o CO2, s贸 ir谩 quedando PO2.

Tam茅n incl煤e unha campa帽a de carteleira de m谩is de 1.000 exemplares con sete imaxes distintas que recollen diferentes puntos fortes do modelo de cidade, para explicar na cidade que 茅 o Efecto PO2. Est谩 instalada en sedes administrativas, establecementos, nos mupis da cidade nos que estar谩n como referente durante todo o ano.

Outra das acci贸ns a铆nda por iniciar son os faladoiros do alcalde Miguel Anxo Fern谩ndez Lores con persoeiros que comezar谩n despois do ver谩n.

O programa de actividades e acci贸ns da campa帽a de comunicaci贸n do Efecto PO2 茅 m谩is extenso e irase desvelando nas vindeiras semanas e meses.