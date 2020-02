O emprego cultural dá traballo a 710.200 persoas en España

Este dato que supón un incremento do 2,9%, e confirma a tendencia crecente dos últimos períodos.

Mozo, con educación superior: o perfil do traballador cultural

A proporción de mozas observada en emprego cultural sitúase por encima do observado no conxunto do emprego. Así, a porcentaxe de emprego cultural no grupo de 16 a 34 anos é do 27,7%, fronte ao 24,6% observado no total. Estas cifras achéganse no grupo de 35 a 44 anos, cun 30,6 % no emprego cultural fronte a 29,6% no total e son inferiores no grupo de 45 anos en diante, 41,7% ás observadas no conxunto do emprego, 46,1%.

Anótanse tamén diferenzas significativas por sexo entre o emprego vinculado ao ámbito cultural e o emprego total, cunha maior proporción de homes, 60% (fronte ao 54,3% do conxunto do emprego). A porcentaxe de mulleres con emprego cultural situouse no 40%.

O emprego cultural caracterízase á súa vez por unha formación académica superior á media, presentando taxas máis elevadas de educación superior ás observadas no conxunto nacional, 69,1% fronte a 43,8%.

As Comunidades Autónomas cunha maior poboación dedicada a actividades culturais son Madrid, cun 5,3% e Cataluña, cun 4,5%.

O detalle metodolóxico desta explotación, elaborada pola División de Estatística e Estudos do Ministerio de Cultura e Deporte, xunto aos seus resultados correspondentes a 2018, pode consultarse no apartado dedicado a emprego cultural dispoñible en CULTURA base.

Medíronse os datos das empresas dedicadas a actividades culturais, tales como actividades de edición, de bibliotecas, arquivos, museos, cinematográficas, de vídeo, de radio e televisión, ou as artísticas e de espectáculos entre outras. Xunto a iso, contemplouse o emprego que corresponde a ocupacións cunha dimensión cultural, escritores, artistas, archivistas, bibliotecarios, etc.