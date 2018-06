O espectáculo de danza “Up2Down” abre na Praza da Princesa o programa “CreaVigo” O alcalde de Vigo e a presidenta da Deputación asistiron este mércores á apertura do programa “CreaVigo” co espectáculo de danza e circo contemporáneo “Up2Down”. Serán oito actividades entre hoxe e o 12 de xuño en catro emprazamentos (Princesa, Praza de Compostela, Porta do Sol e Príncipe).