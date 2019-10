O estaleiro Barreiras solicita o preconcurso de acredores e ten catro meses para negociar a súa débeda

O estaleiro vigués Hijos de J. Barreiras presentou, no xulgado mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, solicitude de preconcurso de acredores e, a partir de agora, ábrese un prazo de catro meses para que a empresa negocie a débeda cos seus acredores e, no seu caso, se non alcanza un acordo, entre en concurso.

Fuentes xudiciais confirmaron que o xulgado vigués ha recibido a solicitude de Barreiras este xoves pola mañá e, unha vez que comprobe que cumpre os requisitos, espérase que nuns días emita auto no que toma coñecemento desta circunstancia.

Esta medida permite ao estaleiro gañar tempo para negociar a súa débeda e, ao mesmo tempo, ‘protexerse’ dun concurso forzoso, que implicaría o nomeamento dun administrador, e ao que podería instar algún dos seus acredores.

Algunhas fontes consultadas por Europa Press precisaron que a débeda do estaleiro (sen contar créditos financeiros ou pagos que están aínda dentro de prazo) elévase a uns “5 ó 6” millóns de euros que se deben a unha vintena de empresas auxiliares polos proxectos da armadora Havila, mentres que se está “ao día” nos pagos ás empresas que traballan no cruceiro de Ritz Carlton.

Por outra banda, o comité de empresa confirmou que as empresas auxiliares que quedaban no estaleiro “están a retirarse”, tras ter coñecemento da presentación do preconcurso, e espérase un período de baixa actividade ata que se despexen as incógnitas sobre o futuro de Barreiras, e confírmese, como se prevé, a entrada do fondo de capital Oaktree (cun 51 por cento ou mesmo adquirindo o cento por cento das accións).