O estoupido das rodas dun camión en Cerceda provoca un incendio no vehículo sen causar danos persoais

Un camión articulado que transportaba filtros e bidóns de aceite comezou a arder despois de estourarlle as rodas cando circulaba pola AC-400, á altura do punto quilométrico 20 do lugar da Cortella, en Cerceda.

Afortunadamente, o condutor puido saír do vehículo e realizar as primeiras tarefas de extinción para atallar as lapas.

Faltaban dez minutos para as 12:00 horas deste mediodía cando varios particulares chamaron ao 112 Galicia para informar do suceso. Indicaban que se escoitaran varios estoupidos moi fortes e que se apreciaba fume moi negro pola zona da Cortella.

Así, con estes datos, desde o 112 Galicia púxose en marcha un operativo formado polos Bombeiros de Ordes, Garda Civil de Tráfico, Policía Local e efectivos de Protección Civil da localidade.

Nada máis chegar ao punto, os axentes de Tráfico comunicaron ao 112 Galicia que se trataba dun incendio nun camión ao que lle estouparan as rodas, o que provocou que se incendiase o vehículo. Así mesmo, indicaron que a causa do incidente había aceite derramado pola estrada.

A esta hora, o lume está practicamente extinguido, aínda que os Bombeiros continuarán mais tempo no lugar para evitar que se reavive. Indican, que debido aos materiais que transportaba o camión, o lume se reproducía cada certo tempo. A plataforma do vehículo ardeu por completo.