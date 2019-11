O ex-alcalde Manoel Soto é ingresado na unidade de paliativos do Hospital Meixoeiro

No día de hoxe noticiavigo.es puido saber que ao rededor das 13:30 horas era trasladado do seu domicilio ata o hospital Meixoeiro o alcalde de Vigo Manoel Soto Ferreiro, no período 1979-1991,

o ingreso tivo lugar ao rededor das 14:00 horas.

Manoel Soto foi un dos fundadores do PSdeG-PSOE clandestino en Vigo. Formou parte do devandito partido ata 1998, cando pediu a baixa para fundar, xunto con outros ex militantes do PSOE e independentes, un partido de esquerda e galeguista, Progresistas Vigueses.