O Exército de Terra despregarase en Vigo, onde vixiará o cumprimento das restricións de mobilidade

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciou que o Exército de Terra despregarase “de forma inmediata” na cidade, onde realizará labores de “vixilancia” do cumprimento da restrición da mobilidade imposta mediante o Estado de Alarma xunto á Policía Local e a Policía Nacional.

Mediante declaracións remitidas aos medios, o rexedor detallou que así llo comunicou este luns a ministra de Defensa, Margarita Robles, por vía telefónica. Así, Caballero explicou que parte da Brigada ‘Galicia’ VII, Brilat, patrullará a cidade para reforzar o control.

Deste xeito, o alcalde explicou que se busca evitar o “contacto” dos cidadáns entre si para combater a propagación do coronavirus. “A cuestión non é que con este tempo vaiamos pasear, a cuestión é que nos quedemos na casa”, remarcou tras sinalar que o Concello continuará traballando neste sentido dado que se trata dunha cuestión de importancia.

Así, lembrou que calquera persoa pode ser portadora do virus sen ser consciente diso e apelou á responsabilidade cidadá para manter a distancia de seguridade con todas as persoas. Con todo, o rexedor olívico ha chamado a conservar a “tranquilidade”.

Ademais, Abel Caballero indicou que acordou cos portavoces das forzas políticas da oposición que contan con representación na corporación municipal –PP, Marea de Vigo e BNG– aprazar a celebración do pleno deste mes e a das comisións informativas. Así, procederase a iniciar a tramitación correspondente. Mentres, apuntou que os prazos de solicitude dos procedementos administrativos foron “prorrogados” de modo automático.

Así mesmo, detallou que, no marco da reunión do comité de seguimento do coronavirus, acordouse instar á concesionaria do servizo de transporte local, Vitrasa, a respectar o aforo máximo recomendado nos autobuses, unha medida reclamada polo comité de empresa. Tamén se solicitará a establecementos que permanecen abertos que respecten esta mesma recomendación e a relativa ao mantemento da distancia de seguridade entre as persoas para evitar contagios.