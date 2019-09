O Festival Kerouac chega á súa novena edición en Vigo

En outubro de 2010, a vigueses Vanesa Álvarez e Marcos de la Fuente decidiron poñer en marcha un festival de poesía, performance e acción artística na cidade de Vigo, xusto un ano antes de toda a explosión poética que se viviu no centro de España, cos micros abertos do Bukowski e Diaños Azuis potenciados polo movemento 15- M en Madrid. Esa primeira edición do festival celebrouse na Praza de Arquitectos e na xa desaparecida sala La Fiesta de los Maniquíes, en Churruca, cos lisboetas Volta- Face como cabeza de cartel, acompañados de Juanma Lodo, Xesús Valle, Tiatreros, Guy Bobillo ou Inversa Teatro, entre outros. Agora, nove anos despois, o festival ten sedes en Ciudad de México e Nova York –onde produce ademais o evento mensual This is Poesía- e trouxo a Vigo a máis de 200 artistas entre músicos, poetas e performers.

En outubro de 2010, a vigueses Vanesa Álvarez e Marcos de la Fuente decidiron poñer en marcha un festival de poesía, performance e acción artística na cidade de Vigo, xusto un ano antes de toda a explosión poética que se viviu no centro de España, cos micros abertos do Bukowski e Diaños Azuis potenciados polo movemento 15- M en Madrid. Esa primeira edición do festival celebrouse na Praza de Arquitectos e na xa desaparecida sala La Fiesta de los Maniquíes, en Churruca, cos lisboetas Volta- Face como cabeza de cartel, acompañados de Juanma Lodo, Xesús Valle, Tiatreros, Guy Bobillo ou Inversa Teatro, entre outros. Agora, nove anos despois, o festival ten sedes en Ciudad de México e Nova York –onde produce ademais o evento mensual This is Poesía- e trouxo a Vigo a máis de 200 artistas entre músicos, poetas e performers.