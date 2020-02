O Festival Primavera do Cine abre a convocatoria para a IX edición

O Festival Primavera do cine, referente cultural da cidade de Vigo dende o ano 2012, abre a convocatoria de recepción de películas en sección oficial para a súa novena edición en tres formatos: curtametraxe, longametraxe e videoclip.

O prazo de envío de traballos abarcará dende 4 de febreiro ata o 5 de marzo de 2020, ambas datas inclusive. O envío formalizarase na web primaveradocine.com ou a través da plataforma movibeta.

Respondendo á identidade do certame, os traballos seleccionados deberán estar producidos por produtoras galegas ou dirixidos por creadores/as de Galicia ou, no seu caso, ter un vículo específico a nivel creativo coa industria audiovisual galega.

Mantense tamén a convocatoria destinada a países de fala lusófona que competirán en sección paralela.

O certame ofrece un premio do público por cada categoría e un premio especial do xurado para a mellor longametraxe galega e a mellor longametraxe lusófona.

A asociación organizadora do festival, Reencanto Producións, desminte a noticia publicada en varios medios sobre a posible desaparición do evento:

“O que aconteceu foi un cambio no posto de director do festival, cousa que xa ocurriu na cuarta edición do ano 2015. Este festival naceu como un proxecto asociativo, a dirección é rotativa e o evento está por riba de personalismos”.

“O concello de Vigo leva apoiando esta actividade dende o seu nacemento no ano 2012 como cita ineludible da axenda cultural viguesa. Este ano, tamén confirmou o seu apoio. Polo tanto, Vigo segue tendo festival de cine”.

O novo director do festival, Alfonso Castaño, que traballou en sete das oito edicións do certame, quere salientar que “o Primavera 2020 está en marcha e conta con profesionais que participaron en numerosas edicións dende o comezo”.

O festival celebrarase entre o 5 e o 10 de maio e, á marxe das proxeccións, levará a cabo unha oferta de actividades divulgativas destinadas ao fortalecemento do audiovisual galego e a cimentar as súas relacións co ámbito cultural lusófono.