O festival sostible The Wild contará coas actuacións de Arizona Baby, Terbutalina e Escuchando Elefantes

Queda pouco máis dun mes para que comece a nova edición de The Wild, que se celebrará o 5 e 6 de setembro no Parque Forestal de San Miguel de Oia. Un festival que xunta nun mesmo lugar actividades tan diversas como concertos, faladoiros, xogos para os máis cativos, cinema, sendeirismo ou competicións deportivas baixo unha premisa común: gozar da natureza dende o respecto e a responsabilidade.

Juan Pablo Pérez e Óscar Gallego, do equipo de dirección de The Wild, Juan de Castro, xestor do festival, Nuria Rodríguez, concelleira de Medio Ambiente de Vigo e Manuel Giráldez, presidente da Comunidade de Montes San Miguel de Oia presentaron este xoves o cartel do evento, que desvela os grupos de música que pasarán polos escenarios do certame e as actividades paralelas na súa segunda edición.

O equipo do evento amosou o agradecemento tanto ao Concello de Vigo como a Comunidade de Montes de San Miguel de Oia por axudar dende o primeiro momento ao desenrolo do festival, sobre todo nesta época de incerteza por mor da Covid-19. De feito, o Concello de Vigo non só deu o seu apoio ao festival dende a súa primeira edición, senón que tamén estivo presente durante o desenvolvemento do protocolo para reforzar as medidas de control co fin de evitar contaxios e converterse nun espazo seguro. Así, Nuria Rodríguez sinala que dende o Concello están “encantados de participar e axudar neste festival medioambiental que xa o ano pasado foi todo un éxito” e animan a todos a asistir.

Neste sentido, os asistentes poderán gozar dun total de sete concertos, dende o grupo country  Arizona Baby ata os galegos Terbutalina, que mesturan rock de garaxe e punk, pasando polo dúo (tamén galego) de folk-rock Escuchando Elefantes.

Ademais, completan o cartel The Broke, rock con influencias de funky, punk e hard rock; Blues do País, unha máxica mestura de clásicos do blues reinterpretados no noso idioma que non deixará indiferente a ninguén, a banda indie EX Hedera e Cé Orquestra Pantasma, quen fará as delicias dos máis cativos.

Doutra banda, tampouco pode faltar The Wild Race, prevista para o 6 de setembro no Parque Forestal de San Miguel de Oia. “Será unha carreira de 10 quilómetros con máis de 35 obstáculos pensada para facer de xeito individual ou por equipos dun máximo de 4 persoas” explica Óscar Gallego. Tamén volverá a andaina solidaria, nesta ocasión destinando os fondos recadados a fundación Fran Gil que loita contra a leucemia.

Por suposto, este ano, marcado pola crise sanitaria provocada polo coronavirus, o evento reestruturará as súas actividades e seguirá unhas estritas medidas de seguridade apoiadas polo Concello de Vigo que inclúen, entre outros, redución do aforo en máis dun 90%, controis de temperatura no acceso ao festival, obrigatoriedade de levar mascarilla en desprazamentos ou para adquirir calquera produto, dispensadores de xel hidroalcohólico, espazos separados, circulación en sentido único ou unha zona de emerxencias médicas. Ademais, os concertos terán cadeiras e alpacas de palla para que os asistentes gocen do evento mantendo as seguridades de distancia.

Todo, co obxectivo de facer o festival nun entorno seguro tanto para asistentes como para artistas e traballadores.

THE WILD FEST

Na súa primeira edición, que tivo lugar do 28 ao 30 de xuño en San Miguel de Oia, acudiron máis dun millar de persoas co fin de participar na andaina solidaria, coñecer de primeira man empresas galegas sostibles, gozar de boa música ou emocionarse co cine de natureza. Por suposto, os máis cativos tamén tiveron a ocasión de pasar un moi bo rato mentres aprendían o importante que é coidar o medio ambiente.

Na vindeira edición, The Wild, que  se celebrará o 5 e 6 de setembro, buscará asentarse como un festival multidisciplinar e sostible de referencia na comarca de Vigo polo que seguirá apostando polos valores cos que naceu: achegar a toda a cidadanía actividades lúdicas, deportivas e de concienciación para converterse nun espazo integrador cun nexo de unión común: facer visible a importancia de respectar e coidar o medio ambiente.