O Festival TerraCeo do Auditorio Mar de Vigo engade unha segunda data para o grupo Izal

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, informou este xoves en rolda de prensa dunha nova data para o Festival TerraCeo que se celebra desde o pasado 3 de xullo no Auditorio Mar de Vigo. Así, o grupo Izal dará un segundo concerto o próximo día 11 de setembro. A programación da segunda actuación de Izal fai necesarias modificacións no calendario e os abonos dos últimos días do Festival TerraCeo.

O concerto do meu Capitán + Muñoz aprázase ao 21 de novembro e será no hall do Auditorio Mar de Vigo. As persoas que xa habían comprado súas entradas poden conservalas para a nova data ou solicitar a devolución do seu diñeiro en Ataquilla.

Ademais, haberá dous novos abonos para os últimos concertos de TerraCeo: un deles para asistir ao concerto de Izal do 10 de setembro e ao de Viva Suecia do día 13. O outro abono permitirá asistir ao concerto de Izal do 11 de setembro e ao de Viva Suecia do 13 de setembro. O seu custo unitario é de 50 euros.

Os clientes que xa tivesen abonos comprados con anterioridade poden elixir entre diferentes opcións e persoal de Ataquilla está a chamar a cada unha das persoas que dispoñen deses abonos. Poden quedar cun dos novos abonos e recibir a devolución de 25 euros -os abonos anteriores custaban 75 euros- ou poden optar por devolver os seus abonos anteriores. Tanto as entradas para o concerto adicional de Izal -11 de setembro- como os novos abonos estarán á venda hoxe ás 14 PM en Ataquilla.