O fondo voitre TTI Finance esixiu a un usuario 8.700 euros dunha débeda anulada por un xuíz 4 anos antes

En 2010, Raúl E. H. comprou mobiliario na cadea de establecementos de Guadalaxara Mobles Montoya a través dun crédito vinculado con Finanmadrid -despois adquirida por Evo-. As tendas crebaron meses despois, deixando sen entregar os mobles tanto a el como a multitude de usuarios, pero a financeira non só se desentendeu de que iso implicaba a anulación dos préstamos, senón que acabou vendendo falsas débedas como a de Raúl a TTI Finance.