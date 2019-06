O freestyle football chega a O Marisquiño cos mellores competidores do país

Connect on Linked in

Red Bull Street Style (RBSS) é desde hai unha década a competición máis prestixiosa do mundo do Freestyle Football, desenvolta en colaboración coa World Freestyle Football Asociation. A competición reúne aos mellores xogadores de todo o planeta nunha cidade diferente cada ano para elixir o campión mundial, os competidores prepáranse especificamente para esta cita, e para chegar a ela, deben demostrar na final nacional que son os mellores do seu país.

O festival O Marisquiño, que este ano se celebra entre o 9 e o 11 de agosto, foi elixido para albergar a gran final española 2019. Os mellores atletas do país daranse cita en Vigo para deixar ao público pampo e demostrar que cun balón hai tantas posibilidades como a túa cabeza poida imaxinar. O pase a esta gran final decídese o próximo 29 de xuño na Casa+Grande de Madrid, onde os xogadores daranse cita nesta semifinal española para decidir cales serán os finalistas definitivos que estarán en O Marisquiño.

O Freestyle Football é a arte de facer trucos cun balón, pero non son só os movementos sofisticados os que fan que este deporte sexa único. O estilo libre é un modo de vida que transcende o deporte para converterse nunha forma de arte. A gama de trucos que pode facer un freestyler é simplemente infinita.

As raíces desta disciplina como un fenómeno mundial remóntanse á década dos 80, cando Diego Armando Maradona, lenda do fútbol arxentino, comezou a realizalas nos seus famosos quecementos. Durante os 90 esta modalidade gañou popularidade, particularmente grazas a dúas freestylers surcoreanos, Sr.Woo e Kang Sung Min, pero non foi ata o comezo do novo milenio cando o fútbol de estilo libre dió un gran salto. Os anuncios de televisión, protagonizados por Ronaldinho e Sr.Woo, lanzaron o deporte cara a unha gran audiencia xeral e os vídeos de Youtube de Soufiane Touzani contribuíron a forxar unha nova xeración de xogadores.

Os torneos nacionais e continentais que apareceron a mediados da década de 2000 deron aos freestylers un impulso de motivación para adestrar e desenvolver o seu propio estilo. En 2008, o fútbol de estilo libre deu un paso definitivo grazas ao apoio de Red Bull, que organizou a primeira gran competencia mundial: Red Bull Street Style. O seu primeiro campión foi o francés Sexan Garnier, que gañou o título en Brasil cun enfoque da especialidade que nunca se viu antes.

Desde entón, Red Bull Street Style coroou a campións do mundo en Sudáfrica (Azun, de Noruega, gañou o título en Ciudad do Cabo en 2010), en Italia (Tokura, de Xapón, gañou en Lecce en 2012), Xapón (Szymo, de Polonia, triunfou en Tokio 2013), Brasil (Andrew, do Reino Unido, en Salvador de Baía 2014) e Reino Unido (Mélody Donchet, de Francia, e Charly Iacono, de Arxentina, gañaron as competicións feminina e masculina, respectivamente, en Londres en 2016).

