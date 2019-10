O Fundación Grupo Norte avalía o bo inicio de tempada do Iberconsa Amfiv

Despois de lograr unha traballada vitoria na xornada inaugural da nova tempada na División de Honra de baloncesto en cadeira de rodas ante o BSE Ace Gran Canaria (61-55), o Iberconsa Amfiv renderá visita este sábado na segunda xornada (19.00 horas) a un Fundación Grupo Norte que tamén iniciou a campaña con bo pé grazas ao seu solvente triunfo en Málaga ante o Recuncho Dental Amivel (52-77). Os vigueses, xa co persoal ao completo despois de incorporarse o arxentino Franco Alessandrini esta mesma semana ao traballo co equipo unha vez liquidados os trámites burocráticos co seu visado, tentarán prolongar o seu bo momento aínda que saben que non o terán fácil posto que enfronte estará un rival reforzado para esta campaña e que sempre pon as cousas moi difíciles, sobre todo no fortín do Pavillón Pilar Fernández Valderrama.

A vitoria lograda fai apenas sete días en Bouzas ante o Ace Gran Canaria deixou un bo sabor de boca tanto na afección como no propio corpo técnico do Iberconsa Amfiv. “Foi un partido na liña da pretemporada. Estivemos moi ben defensivamente e conseguimos que un equipo que ten bastante anotación non chegase a 60 puntos. Cometemos certos erros que debemos corrixir pero en liñas xerais estivemos ben atrás. Ofensivamente custounos moito ao comezo polas perdas de balón, as imprecisións e os fallos en transicións e en posicións cómodas debaixo do aro. Co paso do partido fomos atopando mellor e crecendo. Na segunda parte, sobre todo no último cuarto, atopamos ben situacións de vantaxe con Sandoval, Alejos ou as continuacións de Julio Vilas nalgúns momentos. Todos achegaron o seu granito de area. Por agora, o equipo sabe que ten o seu haber en defensa e o seu debe en ataque. Temos que conseguir atopar ese equilibrio no xogo xa desde o principio”, apunta César Iglesias, técnico do Iberconsa Amfiv.

Coa chegada de Alessandrini, César Iglesias ten xa o seu persoal ao completo para afrontar a tempada a pesar de que o arxentino ten aínda traballo por diante para poñerse ao ritmo do resto dos seus compañeiros. “Vai aos poucos introducíndose no equipo. Ten unha pequena vantaxe porque xa coñece a parte do grupo pero agora toca que os novos vaian coñecéndolle e vendo que nos pode achegar. Seguro que nos dará bastantes cousas, sobre todo a nivel ofensivo. Pero tampouco debemos descoidar que é un xogador novo, aínda en formación, e que ten que mellorar defensivamente e achegarnos cousas tamén no traballo de man out. Aos poucos ten que ir meténdose no grupo. O que é indubidable é que cun persoal curto como a nosa só o feito de que estea aquí axúdanos a conseguir unha mellor calidade de traballo”, explica o preparador do Iberconsa Amfiv, quen destaca que “a pesar de que Shelley Cronau estivo sen adestrar dous días por un problema no abdutor, o traballo da semana foi bo. Adestramos ben, con moita intensidade e o xoves por primeira vez na tempada puidemos realizar un cinco para cinco de calidade grazas á axuda de Samuel Rodríguez e Berni Costas, que nos están botando unha man para poder adestrar situacións reais de xogo”.

Respecto ao compromiso ante o Fundación Grupo Norte, César Iglesias non ten dúbida algunha de que “o partido de Valladolid é unha saída difícil pero creo que estamos con bo ánimo despois da primeira vitoria para afrontar este segundo partido. Creo que nos imos a enfrontar a un dos equipos que arrincarán mellor a tempada polo tema de que mantén un bloque respecto a a tempada pasada. Jonathan Soria volve despois dun ano ausente pero sabe perfectamente a que xogan. O arxentino Adrián Pérez, que tamén regresa ao equipo despois do seu paso por Ilunion, máis do mesmo. Así, só teñen que introducir no equipo ao australiano Brett Stibners, un xogador con moita experiencia e calidade e que no primeiro partido ante o Recuncho Dental Amivel xa mostrou do que é capaz anotando 32 puntos. Practican un xogo moi dinámico e contan con moito tamaño. Xogan con dous puntos baixos que poden ser Robles e Soria ou coa dúas clase 1 e os tres clases 4. A súa clase 3, Adrián Pérez achégalles moita solvencia no rebote e entrando en zona”.

Por todo iso, o adestrador do Iberconsa Amfiv engade que “sempre poñen en moitísimas dificultades a calquera rival así que será unha saída complicada. Sobre o papel, os puntos fortes do Fundación Grupo Norte son os seus anotadores: Stibners, Adrián, Lalo e Juanjo. Por iso, temos que tentar pechar ben a zona e tratar de dominar o rebote. A nosa idea é realizar un bo traballo defensivo para poder correr, que é unha dos nosos acenos de identidade para esta tempada”.