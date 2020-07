O Goberno de Carmela Silva aproba máis de dous millóns e medio de euros para asistencia aos concellos da provincia

A Deputaci贸n de Pontevedra acaba de aprobar en Xunta de Goberno recursos por un valor de 2.614.691,19 euros en asistencia aos concellos da provincia. Tal e como informou a presidenta provincial, Carmela Silva, “destinamos 1.494.639,83 euros ao abeiro das tres li帽as do聽Plan Concellos聽e aprobamos o expediente de contrataci贸n para a adxudicaci贸n das obras de conservaci贸n de firmes das estradas provinciais na Zona C, que pasa polos concellos de Deza e Tabeir贸s-Terra de Montes, cun orzamento de 1.120.051,36 euros”.

No que respecta ao Plan Concellos, coa li帽a 1 de Investimentos dest铆nanse 181.678,17 euros a Cangas para a mellora de viarios na r煤a Sartaxens (Ald谩n), r煤a Vi帽al e baixada ao Rioesteiro (H铆o), e na parroquia de Coiro, en Rabo da Pixota rematando no Cami帽o de Ver铆n e na traves铆a Xos茅 Mar铆a Castroviejo. Para Meis ir谩n 84.000 euros para a rede de saneamento e reposici贸n de firmes nos lugares de Silvoso e Nogueir贸 de Arriba. No caso de Redondela, a Deputaci贸n fai unha achega de 61.996,07 euros para o acondicionamento dos vestiarios e grada do campo de Tuimil, O Viso. Sanxenxo recibir谩 255.816,64 para a construci贸n dun centro social de Gondar, en Vilalonga.

En canto 谩 li帽a 2, o Goberno destina 633.871,67 euros a Cambados, A Estrada, Forcarei, Gondomar, A Guarda, Meis, Mondariz, Mondariz-Balneario, Mora帽a, Oia, Poio e Ponteareas, para que poidan reforzar a limpeza e desinfecci贸n de espazos p煤blicos, pagamento de m谩scaras, gastos de iluminaci贸n e tratamento de residuos, as铆 como a distintos eventos e actividades culturais, de animaci贸n, musicais, deportivos, e festas como a do Carneiro ao Espeto de Mora帽a. Na li帽a 3 de Emprego apr贸banse modificaci贸ns de achegas para Campo Lameiro e Tui para contratar a 25 persoas.

Conservaci贸n de firmes na Zona C

Pola s煤a banda, a Xunta de Goberno tam茅n aprobou o expediente de contrataci贸n para a adxudicaci贸n das obras de conservaci贸n de firmes das v铆as provincias para o ano 2020 na Zona C, cun orzamento de 1.120.051,36 euros. Neste eido, Carmela Silva explicou que este contrato estaba adxudicado 谩 empresa Nexia, pero que trala entrada en crise da firma, a Deputaci贸n veuse na necesidade de aprobar un novo proxecto. A presidenta tam茅n lembrou que no resto das zonas da provincia os contratos xa est谩n adxudicados.

A zona C, que incl煤e as comarcas de Deza e Tabeir贸s-Terra de Montes, abrangue as estradas provinciais que pasan por Lal铆n, Doz贸n, Rodeiro, Agolada, Vila de Cruces, Silleda, A Estrada, Cerdedo-Cotobade, Forcarei e Cuntis. En concreto actuarase na EP-6203 Negrelos-Pedroso, EP-6306 Agolada-Cruces, EP-6408 Merza-Bascuas, EP-6504 Negreiros-Carboeiro, EP-6506 Breixa-Manduas, EP-7006 Sol-Pardemarin, EP-7017 Callobre-Ponte Ledesma, EP-7201 Cachafeiro-Silleda e EP-7203 Soutelo-Covas.