O Goberno de Nigrán levará ao pleno do día 21 a aprobación de 120.000€ en axudas directas ao sector hostaleiro e do taxi

O goberno de Nigrán levará ao Pleno do 21 de decembro a aprobación das bases para establecer axudas directas de 120.000 € ao sector hostaleiro afectado polo peche sanitario do 4 de novembro e ao sector do taxi da localidade afectado polas restrición de mobilidade. A cantidade da subvención finalmente incrementouse para incluír tamén a bonificación na hostalaría do recibo trimestral da auga e a parte proporcional do lixo e, no sector do taxi, a axuda será de 70 € para compensar o imposto de Rodaxe. “Finalmente, en lugar de que os beneficiarios teñan que solicitar as bonificacións das taxas ou impostos municipais decidimos subir o importe das axudas para que inclúan sufragar este gasto aforrando así a burocracia que suporía a bonificación previo pago. Igualmente, para os desempregados aumentamos en 150 € a axuda prevista inicialmente de 600 €”, explica o alcalde, Juan González.

Así, en lugar de establecer unha axuda fixa de 1.000 € para os restauradores, o goberno local establece agora 1.115 € para os restaurantes de ata 250 m² de superficie, 1.160 € para os de maior superficie e 1.085 € para cafeterías e bares. Os taxistas se inclúen con 70 € para compesar o imposto de Rodaxe e cos desempregados súbese de 600 a 750 €. As subvencións resolveranse por concorrencia non competitiva, é dicir, ata esgotamento de 120.000 € en fondos do Remanente de Tesourería e por orde de rexistro de entrada das solicitudes presentadas, puidendo ampliarse a contía máxima dos créditos dispoñibles se é preciso. “Non quedará ninguén fora, todo o que cumpra os requerimentos mínimos percibirá unha axuda. ‘Un Nigrán para todos’ ao fin tamén é eso”, incide González. A cuestión será presentada polo goberno local na Comisión de Contas do luns 14 e irá ao pleno do 21 de decembro para publicarse despois no Boletín Oficial da Provincia e abrir o prazo dun mes, polo que previsiblemente será a inicios de ano cando se poidan tramitar as solicitudes.

“O obxectivo desta subvención municipal é paliar en parte a perda de ingresos destes sectores durante a pandemia para que poidan sufragar os gastos fixos correntes, incuso os tributarios, e sobrevivir a esta crise. Son imprescindibles para a economía do noso municipio, necesitamos que sigan abertos, trátase de reconstruír a nosa sociedade para a era postcovid”, explica González.

Segundo contemplan as bases específicas xa anunciadas, as persoas beneficiarias serán os taxistas con licencia municipal, autónomos hostaleiros afectados pola orde de peche derivado das limitacións decretadas desde a Consellería de Sanidade o 4 de novembro (empadroados no municipio e titulares dun negocio no mesmo) e traballadores por conta allea deste mesmo sector sen dereito a ningún outro tipo de prestación (empadroados en Nigrán e que traballaran nel un mínimo de 15 días antes da obriga de peche ao público, independientemente de que o establecemento non estea situado no municipio). No caso dos autónomos hostaleiros e taxistas a axuda será compatible con calquera outra que establezan as distintas administracións co compromiso adquirido de permanecer activos un mínimo de 3 meses despois de serlle outorgada e, no caso de desempregados do sector sen ingresos, o compromiso é o da busca activa de emprego.

A maiores, o Concello tamén mantén para o ano 2021 a bonificación do 75% da taxa por terrazas (máximo permitida por lei) e, adicionalmente, mentres duren as restricións, continuará co servizo de reparto gratuíto para os hostaleiros con delivery, medida que tomou con gran éxito o goberno local tras o peche decretado o 4 de novembro.

Sector cultural

Co obxectivo de incluír ao outro sector prexudicados directamente polo peche hostaleiro, o Concello creou un plan de apoio a artistas locais mediante a súa contratación para dinamizar o comercio de proximidade durante a campaña da Nadal. Todos eles están incluídos na programación destas festas.