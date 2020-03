O goberno de Vigo acorda subvencionar con 227.500 euros a cinco clubs deportivos Segundo informou este xoves Abel Caballero, a Xunta de Goberno Local aprobou as subvencións mediante convenio co Sárdoma CF, o Vigo Voleibol, o CD Amfiv, o CD Bosco e a AD Carballal por importe total de 227.500 euros. Ademais, o goberno vigués validou o convenio para a prestación do transporte escolar do CEIP Mosteiro – Bembrive.