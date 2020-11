O goberno de Vigo adxudica por 340.000 euros a reforma do campo de fútbol de A Guía

O alcalde deu conta da adxudicación das obras de renovación do céspede artificial e das instalacións de biomasa e iluminación do campo de fútbol de A Guía, para o que o Concello adicará 340.000 euros. A adxudicación pasou este xoves pola Xunta de Goberno Local e significará un novo verde sintético para o terreo de xogo de A Guía, xunto a novas instalacións de biomasa e redes de alumeado, con criterios de eficiencia enerxética.

Ademais, Abel Caballero comunicou que tamén foi adxudicada a obra para dotar ao campo de fútbol de Fragoselo, en Coruxo, dun novo céspede artificial, neste caso por 211.000 euros. En total, o Concello gastará máis de 550.000 euros nas dúas dotacións deportivas, con obras que se alongarán aproximadamente durante dous meses.

Por outro lado, Abel Caballero trasladou o acordo adoptado para non formalizar o contrato de exposición do tradicional Belén de Nadal que o Concello viña emprazando nos últimos anos na Casa das Artes. O goberno de Vigo decidiu este ano, e por mor do Covid-19, non organizar ningunha actividade baixo teito.

Subvencións

Outro dos asuntos tratados na Xunta de Goberno Local foi a resolución da convocatoria de axudas económicas para fomentar o asociacionismo e a participación cidadá. Detallou Caballero que resultaron beneficiarias 39 asociacións, que recibirán un total de 330.000 euros.

O goberno de Vigo apoia así ás entidades sen ánimo de lucro nos seus gastos de mantemento e nos seus investimentos, tanto en equipamentos como en obras e adquisición de mobiliario. Os desembolsos corresponden aos efectuados entre o mes de novembro do pasado ano e outubro do actual 2020, ambos incluídos.