O goberno de Vigo adxudicará o luns os accesos viarios á nova estación de Urzáiz

O alcalde avanzou este venres que a Xunta de Goberno Local do pr√≥ximo luns, en sesi√≥n extraordinaria, prev√© adxudicar os traballos de execuci√≥n dos novos accesos √° estaci√≥n de Urz√°iz, √© dicir, o t√ļnel de sa√≠da √° autoestrada desde a r√ļa Lepanto, as conexi√≥ns viarias da AP9 coa estaci√≥n dese√Īada por Thom Mayne e a terminal de autobuses, instalaci√≥ns e balizamentos, e a eliminaci√≥n do paso elevado de Alfonso XIII.

Informou Caballero que o orzamento destas obras superan os 11,8 mill√≥ns de euros, dos que ADIF paga o 74,2%, o Concello de Vigo o 21,2% e a Xunta de Galicia, o 4,6%. Tam√©n se adxudicar√° o luns o plan de seguridade e sa√ļde destas obras, cun orzamento de 120.000 euros.

O Concello tam√©n conta con adxudicar o pr√≥ximo luns a humanizaci√≥n dos chamados espazos intersticiais, as zonas situadas entre a futura estaci√≥n de autobuses, a do AVE e as remodelaci√≥ns dos accesos √° autoestrada. O orzamento supera lixeiramente os 1,2 mill√≥ns de euros para abrir ‚Äúuns 4.000 metros cadrados de espazos verdes‚ÄĚ, tal e como afirmou Abel Caballero. A obra contempla novas redes de abastecemento, pluviais, rego, saneamento e telecomunicaci√≥ns, novo mobiliario urbano, arborado e xardiner√≠a e nova iluminaci√≥n p√ļblica.

Abel Caballero lamentou que non sexa posible adxudicar tam√©n a remodelaci√≥n da Praza da Estaci√≥n, porque ‚Äúestamos pendentes do informe de Patrimonio da Xunta‚ÄĚ, que vai cunha ‚Äúlentitude exasperante‚ÄĚ. Os traballos que se prev√©n adxudicar o luns forman parte do convenio asinado o pasado s√°bado con ADIF e coa Xunta de Galicia, por importe total de 21,4 mill√≥ns de euros.

Convenios

Na Xunta de Goberno Local celebrada este xoves, o Concello deu luz verde a catro convenios con entidades de distinto cariz, por importe total de 42.000 euros. Segundo citou o primeiro edil, aprobouse o convenio con Anhida para colaborar con 4.000 euros nos seus gastos de mantemento e alugueiro do seu local, outro acordo coa Asociaci√≥n de Persoas Xordas de Vigo para apoiar con 7.000 euros a contrataci√≥n dun int√©rprete de lingua de signos, e un terceiro coa Federaci√≥n de Pe√Īas Recreativas El Olivo, por 15.000 euros, para cooperar con eles no desenvolvemento da s√ļa actividade.

Por √ļltimo, o goberno vigu√©s validou o convenio coa Asociaci√≥n de Mari√Īeiros Artesanais e Deportivos de San Miguel de Bouzas, por importe de 16.000 euros para conservar e difundir a cultura mari√Īeira e as cinco embarcaci√≥ns tradicionais de titularidade municipal: unha tra√≠√Īa, un bote polbeiro, unha gamela coruxeira, un gale√≥n e unha dorna de tope.