O goberno de Vigo amplía un ano o contrato de xestión do albergue por 775.000 euros A Xunta de Goberno Local aprobou a prórroga do contrato do Centro Integral de Inclusión e Emerxencia Social do Concello de Vigo (CIIES) que ten espazo para 38 persoas e que, en opinión do rexedor, “está facendo un gran traballo”.