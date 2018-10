O goberno de Vigo analiza o estado do antigo ambulatorio de Teis, que converterá en biblioteca O Concello ten o borrador de convenio de cesión gratuíta do edificio, situado en Enrique Lorenzo 54, e xa traballa nos informes de valoración do estado das instalacións. Logo da negativa do anterior executivo central, o alcalde valorou que o novo Goberno de España ceda “con celeridade e de balde” este inmoble.