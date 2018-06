O goberno de Vigo apoia con 91.500 euros a labor social de catro entidades Abel Caballero asinou este venres convenios con catro asociacións de carácter social. Médicos do Mundo recibe 50.000 euros do Concello, a ludoteca do CRAC de Coruxo conta con 24.500 euros, 10.000 euros para Alborada e outros 7.000 euros para a sede viguesa da Asociación Española contra o Cancro.