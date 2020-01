O goberno de Vigo aproba as bases das axudas para vivenda, subministros e alimentación

A Xunta de Goberno Local aprobou este xoves as bases e convocatoria do programa de axudas extraordinarias a familias contra desafiuzamentos e para subministros e alimentación, iniciativa que conta cun orzamento de 1.550.000 euros e que na edición de 2019 beneficiou a 1.612 familias.

O alcalde, quen recordou que este programa non ten equivalente en ningunha cidade, destacou que é a primeira vez que se aproban as bases e convocatoria no mes de xaneiro e que, para a súa aplicación, vanse contratar a oito profesionais administrativos de apoio, sobre todo na recollida das solicitudes e asesoramento na documentación.

Xunto ao coñecido como “cheque social”, o goberno de Vigo reserva outro millón de euros para axudas a familias e fondos de emerxencia contra desafiuzamentos ao longo de todo o ano, co que a contía total ao efecto supera os 2,5 millóns de euros este ano.

Educación

Caballero informou ademais da contratación dos servizos necesarios para continuar co programa municipal de educación básica de persoas adultas, contrato que sae por 75.000 euros. A iniciativa principalmente forma a xente maior, fundamentalmente mulleres, que no seu momento non tiveron a oportunidade de acceder á educación.

“É un programa extraordinario”, valorou o alcalde, quen detallou que a formación é descentralizada e se presta en distintos espazos da cidade, para achegala aos potenciais usuarios.