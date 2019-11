O goberno de Vigo aproba as becas no estranxeiro para o alumnado da Escola Oficial de Idiomas O Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo aprobará este xoves as bases e a convocatoria do programa, que presenta un orzamento de 175.000 euros para incrementar ata cen o número de estadías subvencionadas no estranxeiro.