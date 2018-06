O goberno de Vigo aproba o proxecto para cubrir o patio do Colexio Canicouva Tras recibir finalmente a autorización de Patrimonio Histórico da Xunta de Galicia, o alcalde anunciou a aprobación do proxecto para cubrir o patio do Canicouva, en Castrelos, cun importe próximo aos 300.000 euros. Ademais, o Concello acometerá tamén as cubertas do Rocío e do Carballal.