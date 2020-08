O goberno de Vigo aproba os convenios de cesión de terreos da humanización da estrada Porto-Beade

A cambio desta cesi贸n solicitada 谩 veci帽anza para a actuaci贸n de mellora e humanizaci贸n da v铆a, o Concello reco帽茅celles que, se nalg煤n momento hai aproveitamento urban铆stico, computar铆anselle os metros cedidos 谩 ampliaci贸n. Con todo, o proxecto incorpora a posibilidade de facer modificaci贸ns na obra para axustarse 谩s parcelas non cedidas polos propietarios.

O proceso de reco帽ecemento e cesi贸n dos terreos dilatouse por mor do Covid-19, que impediu que se cumprira o prazo de exposici贸n p煤blica e que obrigou a suspender os tempos co Estado de Alarma. As obras poder谩n retomarse unha vez asinados os convenios ratificados este luns polo goberno vigu茅s.

Abel Caballero recordou que a da Estrada de Porto-Beade 茅 鈥渁 humanizaci贸n, no 谩mbito rural da cidade, m谩is importante que se fixo nunca na historia鈥, con 3,5 mill贸ns de euros de orzamento, 18 meses de prazo estimado de obras e 1,3 quil贸metros de r煤a a remodelar. A Deputaci贸n abona o 70% do custo; o 30% restante, a cargo do Concello de Vigo.

No rural, o alcalde recordou que o Concello traballa tam茅n nas reformas de Pen铆s de Abaixo (Lavadores), estrada da Balsa e Juan de Bastos (Matam谩), estrada da Venda (Beade) e Caiero e Figueiras (Cabral), por importe total de 4,5 mill贸ns. 鈥淓 a isto鈥, anunciou Caballero, 鈥渧anlle seguir corenta humanizaci贸ns en corenta r煤as adicionais鈥.