O goberno de Vigo aprobou o proxecto de reforma do parque central de Lavadores Cun importe de 426.000 euros, o proxecto prevé a reforma do inmoble aproveitando a necesaria reparación dos danos producidos durante un incendio hai dous anos. A Xunta de Goberno Local tamén validou os apoios á AVCD Monte da Mina por 17.000 euros, a FEAFES por 5.000 euros e á Asociación do Casco Vello por 60.000 euros.