O goberno de Vigo completa a mellora de Urzáiz coa renovación dos sumidoiros Logo do asfaltado executado nas últimas semanas, o Concello acomete agora a instalación de novas reixas no tramo entre Colón e a Gran Vía. As anteriores atascábanse continuamente, explicou este xoves Abel Caballero, quen recordou que o total da actuación en Urzáiz ascende a 150.000 euros.