O goberno de Vigo denuncia que a Xunta paraliza a mellora da rede de abastecemento en Teis

O Concello de Vigo denunciou este luns que a Xunta de Galicia ten paralizadas as obras de mellora da rede de abastecemento de auga en Teis e lembrou outra decena de actuacións que o goberno local non pode poñer en marcha debido aos atrancos do departamento autonómico de Patrimonio.

“Temos en marcha un proxecto para a mellora da rede de abastecemento e están paralizado dende hai tres meses pola Xunta”, sinalou o voceiro do grupo municipal socialista, Carlos López Font. O concelleiro destacou que un dos puntos que estaría beneficiado pola mellora é o colexio de San Salvador de Teis. “Precisamente un lugar que foi motivo das críticas do PP hai poucos meses”, engadiu.

Font tamén lembrou que a Xunta ten bloqueadas en Vigo outras actuacións, como as humanizacións de Camelias e García Barbón ou os proxectos de Vigo Vertical para a Gran Vía e a reforma da Porta do Sol.