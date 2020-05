O goberno de Vigo eleva a 1,72 millóns a partida de axudas de emerxencia fronte ao Covid-19

Explicou Abel Caballero que o acordo supón a autorización de fondos adicionais para gasto social, toda vez que a contía recollida no orzamento deste ano -aprobado no 2019- xa foi adicada integramente a facer fronte á demanda social xerada pola crise do coronavirus.

A partida ascendía a 922.000 euros e a Xunta de Goberno Local, reunida onte martes, aprobou autorizar o gasto deste incremento dos recursos económicos dispoñibles, ata os 1,72 millóns de euros, informou o rexedor vigués en rolda de prensa telemática. Ademais, o expediente recolle outros 100.000 euros destinados á xestión do Covid-19 noutra aplicación orzamentaria.

Como vén sendo habitual, Abel Caballero deu conta das axudas de emerxencia concedidas no día previo. No caso deste martes, o Concello decidiu outorgar outras 31 por importe de 10.774 euros, deu aloxamento a 108 persoas sen fogar e este mércores reparte 589 menús aos domicilios de familias que o precisan.