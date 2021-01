O goberno de Vigo inicia a transformación da Praza da Estación, que recuperará a fachada da terminal de 1881

O Concello sigue dando pasos para a transformación integral do entorno da estación de Urzáiz. Xunto ás obras de Vialia e dos seus accesos, este martes o goberno local encabezado polo alcalde puxo a simbólica primeira pedra de inicio dos traballos de remodelación da Baixada á Estación e da propia Praza da Estación, cun orzamento de 1,9 millóns de euros e un prazo estimado de seis meses. Xunto ao rexedor, participaron no acto a tenente de alcalde e presidenta da Deputación, Carmela Silva, e os tenentes de alcalde Javier Pardo, Elena Espinosa e María José Caride.

Trátase “dunha das grandes obras que estamos a facer”, asegurou Abel Caballero en rolda de prensa, un deseño que reordena os espazos para dar acceso peonil e rodado á futura terminal de autobuses, ao centro comercial Vialia e tamén á estación do AVE, e adecúa a glorieta de unión con Alfonso XIII (xa sen o paso elevado) e con Lepanto (onde partirá o túnel de acceso á autoestrada).

Na rúa Baixada á Estación, a obra renova as canalizacións, inclúe xardinería, mobiliario urbano e iluminación, amplía as beirarrúas e substitúe os escalóns por unha rampla que dará paso á praza. Na propia Praza da Estación, luminarias, bancos, xardineiras, rede de rego, unha pérgola metálica con teito de cristal na parada de taxis e un espazo axardinado próximo ao muro de contención de Baixada á Estación. O alcalde destacou que a obra recuperará a fachada de pedra da antiga estación ferroviaria, inaugurada en 1881 e que será reconstruída contra o muro que dá a Urzáiz: “Unha parte da nosa acción é recuperar a historia da cidade”, manifestou. A praza tamén acollerá un elevador ata Urzáiz con Vía Norte, no lugar que ata o de agora ocupaban as escaleiras, ao que o Concello adicará máis de 400.000 euros.

Abel Caballero referiuse tamén á balaustrada de ferro que separaba Lepanto de Alfonso XIII, “non catalogada” e que nunha parte estaba “bastante deteriorada”. Unha vez retirada deste emprazamento, o alcalde explicou que está almacenada e “imos refacela, buscarlle un uso decorativo e aparecerá nalgún lugar da cidade, seguramente antes do que moitos se imaxinan”. Coa obra dos accesos en marcha, ese espazo en Lepanto pasará a ser “a zona de confluencia entre a entrada do túnel (á AP9) e a rúa Alfonso XIII”, un muro que será acristalado para ofrecer unha “visión branda” desde este vial, segundo trasladou Caballero.