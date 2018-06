O goberno de Vigo inviste case 6,5 millóns en melloras no entorno de Torrecedeira Así o explicou o segundo tenente de alcalde e edil de Fomento, David Regades, obras enmarcadas no plan de acción integral que o Concello vén de implantar no entorno de Torrecedeira, que inclúe vixilancia policial, mellora da iluminación e da limpeza, presenza dos Coidadores de Barrio e humanizacións.