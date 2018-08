O goberno de Vigo licita a ximnasia para maiores, aos que adica máis de 12 millóns de euros Abel Caballero informou da licitación da docencia para o programa de ximnasia para maiores de 65 anos, con 300 prazas e un importe de 75.000 euros. O Concello supera os 12 millóns anuais de apoio aos maiores, por exemplo na subvención ou gratuidade do autobús ou co Servizo de axuda no fogar, revelou o alcalde.