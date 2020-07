O goberno de Vigo licita por 2,4 millóns a xestión das escolas infantís de Lavadores e Saiáns

A Xunta de Goberno Local validou este xoves o expediente de contrataci贸n dos servizos para a xesti贸n das escolas infant铆s municipais de Santa Cristina de Lavadores e Costeira-Sai谩ns, por importe de licitaci贸n de 2.392.000 euros e un contrato por catro anos, a raz贸n de case que 300.000 euros por centro e ano, segundo anotou o alcalde.

En rolda de prensa, Abel Caballero recordou que o orzamento municipal deste ano adica m谩is dun mill贸n e medio de euros 谩s oito escolas infant铆s municipais coas que conta o Concello de Vigo, que ofertan en total 620 prazas para nenos e nenas de entre cero e tres anos de idade. O rexedor engadiu que a cidade asumir谩 unha novena, a que constr煤e en Bembrive a Fundaci贸n Amancio Ortega.

De media, o Concello de Vigo subvenciona o 82% do custo destes centros, asegurou Caballero, quen engadiu que a metade dos usuarios non paga nada en funci贸n da s煤a renda. Amais, o prezo m谩ximo a satisfacer nas municipais 茅 de 127 euros polos 243 das escolas infant铆s de titularidade da Xunta de Galicia.

Subvenci贸ns a festas

Na sesi贸n ordinaria deste xoves, o goberno de Vigo deu luz verde 谩 convocatoria, bases e extracto do programa municipal de subvenci贸ns para festas tradicionais, patronais, gastron贸micas e para actividades socioculturais, por importe total de 130.000 euros, tal e como informou Abel Caballero.

A convocatoria vai dirixida a entidades sen 谩nimo de lucro que desenvolvan estas festas e actividades desde o 1 de novembro do pasado ano ao 31 de outubro do presente 2020. Pode subvencionarse o 75% do orzamento do evento e as solicitudes poder谩n presentarse durante un prazo de quince d铆as h谩biles desde a publicaci贸n no BOP do extracto da convocatoria.

O Concello incl煤e neste programa as festas de especial interese no 谩mbito urbano, festas patronais e gastron贸micas de especial interese en barrios e parroquias, e festivais folcl贸ricos, xunto con actividades de artes esc茅nicas, m煤sica, danza, artes pl谩sticas e literatura, dinamizaci贸n sociocultural en barrios e parroquias.