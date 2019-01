O goberno de Vigo prevé ampliar o Nadal Bus o próximo ano con reservas por Internet

Print This Post

O alcalde referiuse este mércores ao “nivel altísimo de ocupación” do Nadal Bus que quedou sen poder empregar “infinidade de persoas” porque a demanda “foi moi superior á oferta” malia que o Concello incrementou o servizo poñendo un autobús máis en funcionamento.

Desde o 1 de decembro e ata o 8 de xaneiro, un total de 14.379 persoas fixeron uso do Nadal Bus municipal; un “éxito notable” que fará que o Concello o incorpore de forma estable nos próximos anos buscando un autobús adicional e permitindo as reservas por Internet para mercar o billete, na procura dun “sistema máis eficiente”, tal e como explicou hoxe o rexedor.

Ademais, Caballero lembrou que este domingo, 13 de xaneiro, o Concello celebra o peche do alumeado de Nadal cun concerto de Broken Peach ás 19 horas na Porta do Sol, desde onde unha hora máis tarde, se apagarán as luces de Nadal da cidade.