O goberno de Vigo urxe á Xunta o informe pendente para licitar as obras da praza da Estación Abel Caballero explicou esta mañá que a licitación do proxecto da praza da Estación de Urzáiz está só pendente dun informe de Patrimonio da Xunta Unha autorización que a unanimidade da Comisión Técnica de Seguimento do convenio -reunida onte – reclama nun prazo máximo de 5 días.