O Goberno dota dun novo regulamento ao Punto Limpo de Gondomar adaptándoo ás novas esixencias e lexislación en materia ambiental

“Seguimos avanzando nos nosos compromisos e na mellora das infraestruturas para dar servizo a nosa veciñanza, neste caso en materia medioambiental”, sinalou o alcalde Paco Ferreira, no pleno da corporación municipal onde se deu luz verde ao novo regulamento de funcionamento do punto limpo de Gondomar, que permanecía sen actualizar desde o ano 2008.

O texto, que debaterase este venres en pleno, recolle o obxectivo do Punto limpo e a súa función, o tipo de materiais poderán depositar no recinto, e por último, un réxime sancionador ante as posibles infraccións que se poidan cometer, e que tamén quedan estipuladas no regulamento.

O Punto Limpo de Gondomar constitúe “un sistema de recollida selectiva, sendo un centro no que reciben, almacenan e valoran os residuos domésticos que non teñen saída a través da recollida diaria”, apunta o texto, onde se deixa claro que “en ningún momento trátase dun vertedoiro”.

Poderán empregalo as persoas que teñan a condición de residentes e engade a novidade da autorización de terceiros para facer a entrega en nome doutra persoa, para o que se deberá encher unha documentación previa.

Respecto os materiais a depositar, actualiza cantidades, a relación daqueles que teñen cabida no Punto Limpo -e que previamente non estaban-, e habilitase un lugar específico para os Residuos de Aparellos Eléctricos e Electrónicos (RAEES), que cada vez están a adquirir maior importancia e espazo.

De feito está prevista a construción dunha caseta específica para o almacenamento destes residuos, que se sumará a nova transpaleta para o seu transporte e novos medios e ferramentas, como por exemplo unha máquina de etiquetado, actuacións que suporán unha inversión por parte da Deputación de Pontevedra de preto de 35.000 euros.

Cifra que se sumará aos preto de 15.000 euros xa investidos polo concello na mellora e modernización do Punto Limpo de Gondomar reformando o interior do centro de recollida, asfaltando os seus accesos, reforzando o peche perimetral e dotándoo dun alumeado adecuado e novo, así como paneis de sinalización para a súa correcta localización.

A aprobación do regulamento é un paso máis na aposta do goberno de Paco Ferreira polo medio ambiente e a sostenibilidade do concello, reforzada polas correspondentes campañas de información e sensibilización sobre a necesidade de utilizar este Punto Limpo e facilitar o seu coñecemento por parte da cidadanía.

Un texto que tamén estipula, por outra banda, infraccións leves, graves ou moi graves e que poderían implicar sancións que oscilan entre multas de ata 750 euros no caso de infraccións leves, de entre os 751 a 1500 euros, cando son graves, e de 1501 ata os 3000 euros no caso de moi graves.

O novo regulamento do Punto Limpo foi aprobado este venres no pleno da corporación municipal, tras atenderse as alegacións presentadas ao documento. Entrará en vigor unha vez publíquese no Boletín Oficial de a Provincia e despois de que transcorra o prazo de 15 días, recollido na lei 7/1985, do dous de abril.