O Goberno galego outorga a Medalla de Ouro de Galicia 2020 aos profesionais da sanidade galega implicados na atención aos pacientes covid-19

O presidente da Xunta en funci贸ns, Alberto N煤帽ez Feij贸o, destacou hoxe na rolda de prensa do Consello a decisi贸n de outorgar a Medalla de Ouro de Galicia 2020 aos profesionais da Sanidade galega implicados na atenci贸n aos pacientes covid-19.

鈥淓stamos a falar da m谩is alta condecoraci贸n que outorga a Xunta de Galicia, dirixida a aqueles que puxeron a s煤a vida 谩 disposici贸n de Galicia e que nos coidaron durante este tempo, desde o punto de vista sanitario no senso amplo鈥, aseverou Feij贸o.

Todo os profesionais 鈥渜ue traballaron e que seguen a traballar cos pacientes covid鈥, engadiu, 鈥渟on merecentes da 煤nica Medalla de Ouro de Galicia deste ano鈥.

鈥淐omo non pod铆a ser doutro xeito, queremos honrar a todas as persoas que nos coidaron e a todos aqueles que non escatimaron esforzos, po帽endo moitas veces en risco as s煤as vidas para coidar aos afectados por unha pandemia que acabou con centenares de vidas en Galicia, miles no conxunto de Espa帽a e moitas m谩is en todo o mundo, e que cambiou as nosas vidas para moito tempo鈥, conclu铆u.