O goberno local abre o prazo de solicitudes para becas de comedor, libros e material escolar

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, informou este luns de que o Concello de Vigo abrirá este xoves a atención presencial para solicitar as becas de comedor, libros e comercial do curso 2020-2021. Segundo explicou o rexedor en rolda de prensa, xa se pode pedir a cita previa, tanto no 010 como na web do Concello, para tramitar a solicitude a partir do xoves con cinco postos e a previsión de atender a 160 persoas diarias. O prazo estará aberto ata o próximo 22 de xullo e tamén poden rexistrarse as solicitudes por internet, con certificado dixital, a través da carpeta cidadá.

Caballero lembrou que en 2019 houbo 4.192 solicitudes e concedéronse 3.255 becas de comedor e 1.356 de libros e material escolar cun importe de 1,35 millóns de euros. Ademais, sinalou que durante a pandemia o Concello adicou 391.500 euros en axudas directas ás familias por este mesmo concepto.