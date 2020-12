O goberno local apoia o congreso de Navalia que se organizará en xullo de 2021 no Mar de Vigo

O alcalde de Vigo fixo público este mércores o seu apoio á dirección de Navalia, impulsora da Feira Internacional da Industria Naval de Vigo, no seu proxecto de celebrar un congreso sobre o sector no mes de xullo de 2021, tras a renuncia a organizar a edición 2020 da feira debido á pandemia. Así o explicou esta mañá, tras manter unha reunión co director de Navalia, Javier Arnau, a quen tamén lle trasladou o apoio do goberno local para a próxima edición do certame, previsto para maio de 2022.

O congreso de 2021 -será bianual, igual que a feira – organizarase no Auditorio Mar de Vigo e contará con xornadas técnicas, mesas redondas, encontros empresariais ou misións comerciais, ademais de contar con superficie expositora. En rolda de prensa, o rexedor amosou a súa disposición a contactar cos alcaldes das cidades españolas que teñen peso na construción naval para que participen no evento. Esta oferta podería estenderse, detallou, a urbes como Ferrol, Gijón, Bilbao, Cádiz ou Barcelona.